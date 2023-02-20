Halkbank mülakat sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 26 Aralık 2022 – 25 Ocak 2023 tarihleri arasında Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, BT Müfettiş Yardımcılığı, BT İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi alanları için mülakatlar yapıldı. Sonuç tarihine ilişkin Halkbank tarafından açıklama geldi. Peki, Halkbank mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
Halkbank mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?
Halkbank tarafından mülakat sonuçlarına ilişkin açıklama geldi.
Mülakat Sonuçlarına İlişkin Açıklama
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok çevre ilimizi etkileyen deprem sebebiyle derin üzüntü içindeyiz. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
26 Aralık 2022 – 25 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ve bugün açıklamayı planladığımız Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, BT Müfettiş Yardımcılığı, BT İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi mülakat sonuçlarına ilişkin açıklamamız ileri bir tarihe ertelenmiştir.