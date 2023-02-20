Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki esnafa yönelik harekete geçildi. Bu kapsamda kredi borçlarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Peki Depremzedelerin kredi borçları ertelendi mi? Son dakika kredi borçları ne zamana ertelendi? Hangi borçları kapsıyor? İşte detaylar...
KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?
Son dakika... Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.
Ertelemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak. Erteleme kararı, vadesi 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.