Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı kontenjanları açıklandı mı 2023? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 2. alımlar hakkında aramalar hız kazandı. Bakanlık bünyesine alım yapılacak kadrolar ve branş dağılımları ilk olarak ÖSYM'ye bildirilecek. Ardından ÖSYM boş kontenjan ve kadro bilgisine göre tercih kılavuzunu hazırlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı kontenjanları açıklandı mı 2023? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI ME ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni atamalar hakkında bilgi geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Bakanlık bünyesine alım yapılacak kadrolar ve branş dağılımları ilk olarak ÖSYM'ye bildirilecek.
Ardından ÖSYM boş kontenjan ve kadro bilgisine göre tercih kılavuzunu hazırlayacak. Tercih kılavuzunun duyurulması ile beraber 2. alım tarihleri belli olacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından atama işlemleri yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 85 bin personel alımı ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.