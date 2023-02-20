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    • Haberler
    • 20.02.2023 19:17
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    • 20.02.2023 19:21
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    ŞABAN AYI SAHUR VE İFTAR VAKTI 2023 | 20 Şubat ezan saat kaçta okunur? Diyanet imsak ve iftar saatleri!

    Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarında oruç tutmak isteyenler sahur ve iftar vakitlerini yakından takip ediyor. Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayı geldi çattı. Peki Şaban ayı sahur ve iftar saatleri nasıl? İşte Diyanet imsak ve iftar saatleri!

    ŞABAN AYI SAHUR VE İFTAR VAKTI 2023

    Recep ayının sonuna gelirken Şaban ayı hakkında araştırmalar da arttı. Mukaddes üç aylar içerisinde olduğumuz şu günlerde Receb, Şaban ve Ramazan aylarında oruç tutmak isteyen vatandaşlar Diyanet imsak ve iftar saatlerini takip ediyor. Peki 20 Şubat ezan saat kaçta okunur? İşte detaylar...

    ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023?

    Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.

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        ŞABAN AYI NEDİR?

        Sözlükte "dağılmak, gruplara ayrılmak" anlamındaki şa'b kökünden türeyen şa'bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir. Bu ayın İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde mevhâ', Arab-ı âribe devrinde va'l, 'âdil ya da â?il diye adlandırıldığı, şâban isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı, İslâmiyet'in ortaya çıktığı devirde Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu nakledilir.

        ŞABAN AYININ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

        Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

        "Şaban benim ayımdır."

        "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

        Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

        Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

        "Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

        Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

        "Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını vermiştir.

        ŞABAN AYI İBADETLERİ NELERDİR?

        Müslüman alemi için mübarek günlerden biri olan Şaban ayında ibadet etmek oldukça önemli kabul ediliyor.

        -Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

        -Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor.

        -Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler. Önemli olan bütün bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize gösterdiği ölçüler içinde yapmak gerekir.

        -Resülullah bu gecelerde bol bol ibadet etmiş. Özel bir ibadet şekli yoktur, Peygamberimiz nasıl ihya ettiyse biz de öyle ihya edeceğiz. Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur'an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir. Biz de Peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz.

            ŞABAN AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

            Peygamber (sav) şöyle buyururlar:

            "Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)

            Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şa'ban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur. Aynı zamanda mübarek Berat Gecesi de Şaban ayı içindedir. Şaban ayının 15. gecesi Berat Gecesidir.
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            Haberler Haberler ŞABAN AYI SAHUR VE İFTAR VAKTI 2023 | 20 Şubat ezan saat kaçta okunur? Diyanet imsak ve iftar saatleri!
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