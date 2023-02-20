Şaban ayı ile ilgili hadisler ve ayetler! Şaban ayının ilk gecesi ne zaman 2023? Şaban ayı ilk on gün tesbihi!

Recep ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Şaban ayı ile ilgili bilgiler gündemde sıkça araştırılır oldu. Bu önemli ayı en anlamlı şekilde değerlendirmek isteyenler 'Şaban ayının ilk gecesi ne zaman 2023? Şaban ayı ile ilgili hadisler nelerdir?' sorularına yanıt aramaya başladı. Kutsal kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları her yıl ibadetlerle geçiriliyor. İşte Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayına dair merak edilenler...
ŞABAN AYININ İLK GECESİ NE ZAMAN?
Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının ilk gecesi de Diyanet'in takvimine göre 21 Şubat 2023 Salı gecesidir.
ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİSLER VE GÜZEL SÖZLER
Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.
(Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.) [İbni Cerîr]
(Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.) [Gunye]
(Receb ayında Allahü Teâlâ'ya çok istiğfar edin; çünkü Allahü Teâlâ'nın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]
(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]
(Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]
(Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Receb ayında gemiye bindirdi. O da Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.) [Taberanî]
(Recebin bir gün başında [ilk günlerinde], bir gün ortasında ve bir gün de sonunda [son günlerinde] oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-Cennet]