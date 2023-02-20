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    • Haberler
    • 20.02.2023 08:30
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    • 20.02.2023 08:30
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    Prefabrik ev yapım yardım başvurusu | Prefabrik ev depreme dayanıklı mı? İstanbul, Ankara, İzmir prefabrik ev fiyat listesi...

    Kahramanmaraş depremi sonrasında gündeme gelen prefabrik yapılar vatandaşın merak konusu oldu. Prefabrik ev nedir, özellikleri nelerdir soruları araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    Prefabrik ev depreme dayanıklı mı?

    Yaşanan deprem sonrası prefabrik ev fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusu yer alıyor.Prefabrik ev, tamamen fabrikada 3 boyutlu taranmış bir plandan üretilen bir tür kit evdir. Daha sonra şantiyede yani arazinizde monte edilecek farklı modüller şeklinde üretilir. Peki, prefabrik ev depreme dayanıklı mı? Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    PREFABRİK EV NASIL YAPILIR?

    Prefabrik evin inşaatı 4 aşamada yapılır:

    Fabrikada modül imalatı.
    Modülleri "donatmak" için çeşitli işlemler
    Kalite kontrol ve hava sızdırmazlık testi.
    Şantiyede montaj ve ardından çerçeve ve çatı için bir çatı ustasının müdahalesi.
    Evin tamamı fabrika yapımı olsa bile, seçtiğiniz arazinin daha önce işlem görmesi ve ev monte edildiğinde temellerinin atılmış olması esastır.

    Prefabrik ev deyince aklımıza ilk olarak ahşap ev gelir. Ve dayanıklı ve sağlam bir malzeme olduğu için bu tür inşaatlarda en çok kullanılan malzeme olduğu doğrudur. Tüm zevklere uygun çeşitli prefabrik ev stilleri vardır: Modern veya daha çok "lüks" olabilir. Bazen inşaatçılar, sadece teslim etmeleri ve monte etmeleri gereken, stoklarında zaten prefabrik evlere sahiptir. O zaman kişiye özel bir ürün yaratmak mümkün olmaz, ancak maliyetler daha uygun olur.

    Üreticiler tarafından sunulan modüller genellikle her zaman aynı tiptedir. Bunları ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak ve istediğiniz sırayla kurmak size kalmış. Ardından kaplamalar gelir ve orada, geleneksel bir ev gibi, isteğinize göre her şeyi uyarlamak mümkündür: kapılar ve pencereler, döşemeler, dış kaplamalar... Böylece ölçüye göre yapılmış bir eviniz olur.

        TOKİ EV MALİYETİ NE KADAR?

        Geleneksel bir ev inşa edildiğinde, inşaatın başlaması ile evin teslimi arasında birkaç ay, hatta bir yıldan fazla bir süre geçer. Prefabrik ev tamamen fabrikada üretildiği için kötü hava koşullarından dolayı herhangi bir yavaşlama yaşamaz.

        Modüller sahaya bir kez teslim edildiğinde, orada kurulum yapmanız sadece birkaç hafta alacağından, bu çok büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Ek olarak, sahaya çok daha az insan müdahale eder, bu da kusurları ve kötü işçiliği sınırlar. Şantiyede daha az insan olması, projenizde daha az zaman harcanması aynı zamanda eviniz için daha az ödeme yapma fırsatıdır. Ancak, nakliye ücretinin ödediğiniz ücrete dahil olup olmadığını baştan kontrol etmeye dikkat edin. Çünkü, özellikle seçtiğiniz üretici uzak bir bölgede yer alıyorsa, birkaç hacimli modülün taşınması, önceden öngörülmesi gereken önemli maliyetler oluşturur.

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! PREFABRİK YAPILARDA KDV YÜZDE 1'E DÜŞTÜ&NBSP

        Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

        Kahramanmaraş depreminin ardından kurulacak olan prefabrik yapılara ilişkin KDV düzenlemesi gerçekleştirildi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karara göre, OHAL ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj dahil) KDV yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.
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