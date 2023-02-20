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    • Haberler
    • 20.02.2023 08:31
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    • 20.02.2023 08:31
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    Deprem sonrası otoyollar ÜCRETSİZ mi? kgm.gov.tr YOL SORGULAMA! Deprem bölgesi güncel yol durumu!

    Karayolları Genel Müdürlüğü yaklaşık 14 bin kişilik personelle yolları trafiğe açmak için çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) hem depremlerden zarar gören hem de kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları trafiğe açmak için yaklaşık 14 bin kişilik personelle 24 saat esasıyla çalışma sürdürüyor. Peki, deprem sonrası otoyollar ücretsiz mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Deprem sonrası otoyollar ücretsiz mi?

    Bakanlıktan alınan bilgiye göre, KGM hem Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören yolları hem de kar ve tipi nedeniyle kapananları ulaşıma açmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

    TÜM OTOYOLLAR ÜCRETSİZ!

    Çalışmalara 14 bin kişilik personel katılıyor. Bu kapsamda, deprem bölgesinde 660 personel, 783 makine ve ekipmanla görev alıyor. Deprem bölgesine tüm yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla ülke genelindeki tüm otoyollar (Yap-işlet-devret otoyolları dahil) ücretsiz hizmet veriyor.

    DEPREM SONRASI YOL DURUMU

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun deprem nedeniyle trafiğe kapanan Bahçe-Gaziantep kesimi taşıt trafiğine açıldı. Malatya-Kahramanmaraş aksının Erkenek Tüneli ile Gölbaşı Geçişi arasında ise depremde oluşan hasar nedeniyle ulaşım yapılamıyor. Birinci alternatif olarak Malatya-Darende ayrımı-Elbistan-Göksun-Kahramanmaraş yolundan, ikinci alternatif olarak Malaya-Elazığ-Ergani-Siverek-Kahta-Adıyaman güzergahı kullanılarak ulaşım sağlanabiliyor.

        -Hatay-Reyhanlı güzergahı depremde meydana gelen hasar nedeniyle trafiğe kapanırken sürücüler Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı güzergahına yönlendiriliyor. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a, görevli araçlar dışında 48 saat boyunca araç girişine izin verilmeyecek.

        KAR VE TİPİNİN ETKİLİ OLDUĞU YOLLAR

        Tüm yurdu etkisi altına alan yağışlardan etkilenen Konya-Ereğli, Kırşehir-Yozgat, Pülümür-Tunceli yolları, ekiplerin karla mücadele çalışmaları sonunda tüm araçlar için trafiğe açıldı.

        -Konya-Kulu Kavşağı arasında trafik akışı tek şeritten gidiş-geliş şeklinde kontrollü sağlanırken Konya-Aksaray yolu trafiğe kapalı durumda bulunuyor. Karaman-Mut (Sertavul Geçidi) ve Divriği–Arapgir yolları trafiğe kapanırken Kayseri-Pınarbaşı-Sarız ve Sivas–Ulaş-Kangal-Alacahan yollarında tır geçişlerine izin verilmiyor.

        YOLA ÇIKACAKLARA UYARI

        KGM, seyahat edecek sürücüleri, yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda uyardı. Söz konusu bilgilere "0 312 449 86 60" numaralı telefondan, ücretsiz Alo 159 hattından, ayrıca KGM'nin internet sitesi "www.kgm.gov.tr"den hizmete sunulan Güzergah Analizi Programı'ndan ulaşılabiliyor. En uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları sorgulayarak hem deprem yardımlarını engellememek hem yol ve sürüş güvenliği hem de yolculuk süresi açısından kış şartlarına hazırlıklı olmak önem arz ediyor.

        Uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımlı ve tam donanımlı olması, kış lastiği takılması, yakıt depolarının dolu olması, zincir, takoz, çekme halatı bulundurulması konusunda da uyarılarda bulunan KGM, sürücülerin öndeki aracı takip mesafelerini artırmaları, hızlarını azaltmaları, şerit ihlali yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, özellikle buzlanma olan kesimlerde çok daha dikkatli olmaları, herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde bulundukları şeritte kalmaları, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridi ihlal etmemeleri gerektiğini bildirdi.

        KARAYOLLARINDA YOL DURUMU

        ➡️Türkiye geneli yol ağımızda ana arterlerin (trafiği yoğun olan ana yol) hepsi ulaşıma açıktır.

        ➡️Deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergâhımız bulunmamaktadır.

        ➡️Karayolları Ekipleri yurdun dört bir yanında 7/24 esaslı çalışmaya devam etmektedir.
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        Haberler Haberler Deprem sonrası otoyollar ÜCRETSİZ mi? kgm.gov.tr YOL SORGULAMA! Deprem bölgesi güncel yol durumu!
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