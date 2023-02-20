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    • Haberler
    • 20.02.2023 11:00
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    • 20.02.2023 11:00
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    Devlet deprem yardımı kimleri kapsıyor? AZ HASARLI BİNAYA NE KADAR ÖDEME VERİLECEK? Orta, az hasarlı veya hasarsız binalara devlet yardımı ne kadar?

    Devlet deprem yardımı için araştırmalar hızlandı. AFAD'ın 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kılavuzuna göre orta, az hasarlı ve hasarsız binaların tespiti için yapılan işlemler ile devletin ne gibi yardımlar yapacağına dair soruların cevabına yönelik bilgilendirme yayınladı. Peki, Devlet deprem yardımı kimlere yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Devlet deprem yardımı kimleri kapsıyor?

    Devlet deprem yardımı için araştırmalar hızlandı. AFAD'ın 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kılavuzuna göre orta, az hasarlı ve hasarsız binaların tespiti için yapılan işlemler ile devletin ne gibi yardımlar yapacağına dair soruların cevabına yönelik bilgilendirme yayınladı. Peki, Devlet deprem yardımı kimlere yapılacak? İşte detaylar...

    Orta hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

    Afet nedeniyle gördüğü hasar bakımından güçlendirme gerektirecek derecede hasar gören binalar orta hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür binaların güçlendirme yapılmadan kullanılmasına izin verilmez.

    Bir bina Orta hasarlı olarak tespit edilirse ne olur?

    Orta hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılmaktadır. Afetzedelerin binalarını 1 sene içerisinde güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu tür binalar güçlendirilmeleri halinde kullanılabilmekte, ancak 1 sene içerisinde güçlendirme yapılmaması halinde ise ağır hasarlı kabul edilerek yıkılmaktadır.

        Bir bina Orta Hasarlı olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi yardımlar yapmaktadır?

        Binası Orta Hasarlı olarak tespit edilen konut/işyeri/ahır sahiplerine hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla Afet Kanunu kapsamında AFAD tarafından uygun geri ödeme koşullarında güçlendirme kredisi verilmektedir. Ayrıca yine aranan hukuki koşulları taşımak kaydıyla AFAD tarafından nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir.

        Hasarsız ve Az Hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

        - Afet nedeniyle hiç hasar görmemiş binalar hasarsız,

        - Taşıyıcı sistemi kılcal çatlaklar seviyesinde hasar görmüş ancak taşıyıcı

        olmayan, duvarlarında meydana gelen çatlaklar, sıva çatlakları, boya/kaplama dökülmeleri gibi hasarlar gözlemlenen binalar ise az hasarlı, olarak sınıflandırılmaktadır.

        Bir bina Hasarsız ya da Az Hasarlı olarak tespit edilirse ne yapılır?

        Hasarsız ya da Az Hasarlı bina sahipleri için Afet Kanunu kapsamında yeni ev yapılması mümkün olmamaktadır.

            AZ HASARLI BİNALARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI?

            Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen afetzede aile başına 10 bin TL destek ödemesi yapılmaktadır.

            Deprem destek ödemesinde afet bölgesinde ikamet ediyor olmanız yeterlidir. Başka bir şart aranmamaktadır.
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            Haberler Haberler Devlet deprem yardımı kimleri kapsıyor? AZ HASARLI BİNAYA NE KADAR ÖDEME VERİLECEK? Orta, az hasarlı veya hasarsız binalara devlet yardımı ne kadar?
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