YKS sınavı ertelendi mi 2023? Üniversite sınavı YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM son dakika açıklamalar!

ÖSYM tarafından her sene gerçekleştirilen YKS sınavı için başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, YKS sınavı ve başvuruları ne zaman, ertelenecek mi? İşte son dakika açıklamalar...
BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Özer son açıklamasında YKS ile ilgili şunları söyledi;
"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.
Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz"
YKS BAŞVURULARI ERTELENECEK Mİ?
Üniversite sınavına hazırlanan binlerce öğrenci, 2023 YKS başvuruları için tarihleri araştırıyor. Geçtiğimiz yıl şubat ayında başlayan YKS başvuruları için tarihler merak ediliyor.
YKS başvuru tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından YKS başvurularının mart ayının sonu itibariyle başlaması bekleniyor.