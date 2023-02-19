ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Mübarek üç ayları, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü idrak etmeye başlayacağız.

◾ Üç aylar, yüce Allah'ın kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.

◾ Üç ayların İslam'daki yeri ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den (sav) nakledilen rivayetler büyük önem taşır.

"Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276)