Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 10 ilde yıkımlar oluştu, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu kapsamda eğitime 81 ilde ara verildi. Peki, Nisan ara tatil ne zaman, iptal mi edilecek 2023? Tüm okullarda yaz tatili kısalacak mı? Okullar Temmuz ayında mı kapacak? İşte detaylar...
NİSAN ARA TATİLİ İPTAL Mİ?
Nisan ara tatili iptali hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiği taktirde haberimize eklenecektir.
OKULLAR TEMMUZDA MI KAPANACAK 2023?
Yaşanan deprem öncesi okulların ara tatili 14-17 Nisan 2023 tarihlerine denk geliyor. Ancak 10 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan deprem sonrası okulların açılış tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Bu sebeple ara tatil ve yaz tatilin ne zaman olacağı netlik kazanmadı. Güncel gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz.