Meclis ne zaman açılacak, yarın mı? 20 Şubat Pazaretsi TBMM açılıyor mu? EYT düzenlemesi, taşerona kadro...





Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.



Buna göre; Meclis 21 Şubat 2023 Salı günü saat 15.00'ten itibaren çalışmalarına devam edecek.