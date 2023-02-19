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    • Haberler
    • 19.02.2023 10:33
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    • 19.02.2023 10:33
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    Meclis ne zaman açılacak, yarın mı? 20 Şubat Pazaretsi TBMM açılıyor mu? EYT düzenlemesi, taşerona kadro...

    Meclis'in ne zaman açılacağı hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in açılacağı tarihi duyurdu. EYT ve kadro düzenlemesini bekleyenler için tarih netleşti. Peki, Meclis ne zaman açılacak, yarın mı? 20 Şubat Pazaretsi TBMM açılıyor mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Meclis ne zaman açılacak, yarın mı?

    'Meclis ne zaman açılacak?' Sorularına yanıt geldi. Peki, Meclis ne zaman açılacak, yarın mı? İşte detaylar...

    MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

    Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in açılacağı tarihi duyurdu.

    Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.



    Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

    Buna göre; Meclis 21 Şubat 2023 Salı günü saat 15.00'ten itibaren çalışmalarına devam edecek.

        GÖZLER EYT DÜZENLEMESİNDE

        Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat'ta yapılacağını söyledi.

        Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.



        Genel Kurul'daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
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