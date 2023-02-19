Hattın uzunluğu, mart-mayıs arasında Zincirlikuyu metrobüs durağı ile birleştirecek olan 3.5 kilometrelik bir etabın da tamamlanmasıyla 37.5 kilometreye çıkarılacak. Böylece hat, günlük 800 bin yolcu kapasitesi ile hizmet verecek.

İstanbul Havalimanı Metro hattında aynı anda 10 adet Tünel Açma Makinesi (TBM) ile Türkiye'nin en fazla makine kullanılan projesi yürütüldü. Haftada 333 metre kazı, ayda ise 1233 metre ile kazı rekoru kırıldı.