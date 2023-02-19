20 Şubat Pazartesi TBMM açılıyor mu, UZATILDI MI? Meclis ne zaman açılacak, tarih ertelendi mi? EYT düzenlemesi, Taşerona kadro...

Meclis'in ne zaman açılacağı hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in açılacağı tarihi duyurdu. EYT ve kadro düzenlemesini bekleyenler için tarih netleşti. Peki, Meclis ne zaman açılacak, yarın mı? 20 Şubat Pazartesi TBMM açılıyor mu? İşte detaylar...
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.