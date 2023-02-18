Tarih verildi! Gaziantep'e doğalgaz ne zaman gelecek? Su, elektrik ve doğalgaz deprem bölgelerine ne zaman verilecek? O gün kademeli olarak...

Gaziantep doğalgaz ne zaman verilecek sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor.Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş il merkeziyle Pazarcık ilçesi ve Narlı'ya, Gaziantep il merkeziyle Nurdağı ve Islahiye ilçesine, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine doğalgaz verildiğini duyurdu. Peki, Gaziantep'e doğalgaz ne zaman verilecek? Deprem bölgelerine doğalgaz verildi mi? İşte detaylar...
GAZİANTEP'TE SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ NE ZAMAN GELECEK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, şu açıklamalarda bulundu; "3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jenaratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda."
"Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla. BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız. 651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız" dedi.