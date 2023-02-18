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    • Haberler
    • 18.02.2023 08:04
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    • 18.02.2023 08:04
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    İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar, kaç TL? HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI VE GÜZERGAHI

    Avrupa'nın en hızlı metrosu İstanbul Havalimanı metrosu, yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkânı sunan prekast panel kullanılarak kusursuz demiryolu altyapısı ile inşa edildi. Metro hattında ortalama hız saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek. Diğer metro hatlarında ise ortama 35, azami ise 80 kilometre hıza ulaşılabiliyor. Bu açıdan İstanbul Havalimanı metro hattı oldukça hızlı bir ulaşım sağlayacak. Peki İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar, kaç TL? Havalimanı metro duraklar nereler, güzergahı nasıl?

    takvim.com.tr
    HAVALİMANI METRO DURAKLARI VE GÜZERGAHI

    İstanbul Havalimanı metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar güzergahı, durakları ve ücretini araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle açılan metro hattı hakkında tüm detaylar ortaya çıktı. İşte İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar, kaç TL? Havalimanı metro duraklar nereler, güzergahı nasıl? sorularının yanıtları...

    HAVALİMANI METRO DURAKLARI VE GÜZERGAHI

    Kâğıthane

    Hasdal

    Kemerburgaz

    İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay boyunca ücretsiz

    Göktürk

    İhsaniye

    Terminal 2

    Kargo Terminali

    İstanbul Havalimanı

    Havalimanı metro hattı ile İstanbul Havalimanı'na Kâğıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek. Toplam uzunluğu 37.5 kilometre olan Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı metro hattı toplam 9 istasyondan oluşuyor.

    Açılışı yapılacak 34 kilometrelik kesim Kâğıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek ve 8 istasyonla günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek. Hat ilk aşamada Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak.

    Hattın uzunluğu, mart-mayıs arasında Zincirlikuyu metrobüs durağı ile birleştirecek olan 3.5 kilometrelik bir etabın da tamamlanmasıyla 37.5 kilometreye çıkarılacak. Böylece hat, günlük 800 bin yolcu kapasitesi ile hizmet verecek.

    İstanbul Havalimanı Metro hattında aynı anda 10 adet Tünel Açma Makinesi (TBM) ile Türkiye'nin en fazla makine kullanılan projesi yürütüldü. Haftada 333 metre kazı, ayda ise 1233 metre ile kazı rekoru kırıldı.

        METRO ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metro ücreti, kısa mesafe 9.90 TL, mesafe uzadıkça 12 TL'ye çıkacağını açıkladı

        PROJENİN KİLOMETRE TAŞLARI

        * 18 Ocak 2020'de İhsaniye İstasyonu'nda Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ilk ray kaynağı töreni yapıldı.

        * 10 Mayıs 2020'de son çalışmalar tamamlandı. Gayrettepe İstasyonu'na ulaşma anına Cumhurbaşkanı Erdoğan da canlı bağlantıyla katıldı.

        * 8 Eylül 2020'de ilk trenler raylara indirildi.

        * 8 Kasım 2021'de ilk test sürüşü gerçekleştirildi.
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