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    • Haberler
    • 18.02.2023 08:01
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    • 18.02.2023 08:01
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    Olağanüstü hal Ohal kararları durumunda neler olur? Ohal ilan edilen iller hangileri 2023? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle, 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıkladı. Açıklamanın ardından OHAL hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ohal ilan edilen iller hangileri 2023? Ohal kararları neler? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ohal ilan edilen iller hangileri 2023?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle, 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıkladı. Açıklamanın ardından OHAL hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ohal ilan edilen iller hangileri 2023? Ohal kararları neler? İşte detaylar!

    Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.

    DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENEN 10 İL HANGİLERİ?
    Kahramanmaraş

    Gaziantep

    Malatya

    Diyarbakır

    Kilis

    Şanlıurfa

    Adıyaman

    Hatay

    Osmaniye

    Adana

        OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

        OHAL'de şu uygulamalar hayata geçirilebilmektedir;

        Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

        Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama

        Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

        OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

        Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

        Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

        Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

        Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

        İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

        Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

        Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması

        Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması

        DÜNYADA OHAL ÖRNEKLERİ

        Fransa 2015 Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hâl ilân etti.

        ABD 11 Eylül saldırıları sonrasında hâlen geçerli olan olağanüstü hâli ilân etti.

        12 Haziran 2016'da 2016 Orlando gece kulübü saldırısı sonucunda Florida eyaleti Orange County'de olağanüstü hâl ilân etti.

        Wood Buffalo belediyesi Fort McMurray Yangını sonucunda Alberta, Kanada'da olağanüstü hâl ilân etti.

        Filipinler tropik fırtına felaketi sonucunda olağanüstü hâl ilân etti.

        Myanmar mezheplerle ilgili şiddet sonucunda Meiktila'da olağanüstü hâl ilân etti.

        Kırım, Ukrayna'daki enerji sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti.

        Kaliforniya valisi Jerry Brown 6 Ocak 2016'da gerçekleşen gaz sızıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti.



        ABD'de Kuzey Karolina, Tennessee, Maryland, Pensilvanya, Georgia, Virginia, Batı Virginia ve New Jersey gibi eyaletler kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hâl ilân ettiler.

        2016'da Venezuela'da protestolar nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti. Nicolas Maduro protestoların arkasında ABD'nin olduğunu söyledi.

        2016 Türkiye askerî darbe girişimi sonrasında Türkiye genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hâl ilân edildi.
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        Haberler Haberler Olağanüstü hal Ohal kararları durumunda neler olur? Ohal ilan edilen iller hangileri 2023? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir?
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