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    • Haberler
    • 18.02.2023 11:49
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    • 18.02.2023 11:49
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    Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? Taha Duymaz öldü mü son dakika? İşte hayatı hakkında bilgiler...

    Günden güne merak konusu olan Taha Duymaz hakkında soruların ardı arkası kesilmiyor. Enkaz altında kalan Taha için son dakika açıklama geldi. Peki, Taha Duymaz öldü mü son dakika? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Taha Duymaz öldü mü son dakika? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte hayatı hakkında bilgiler...

    Taha Duymaz ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla binlerce takipçi kazanan Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminde Hatay'daydı. Enkaz altında kalan Taha ile ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, Taha Duymaz öldü mü son dakika? Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte detaylar...

    TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?

    Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı. Arkadaşı Ragıb Narin'den gelen acı haberle sevenleri kahroldu.

    Fenomen Taha Duymaz'dan acı haber!

    TAHA DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

    SON DURUMU BÖYLE AÇIKLAMIŞLARDI...

    Taha için mücadele eden isimlerden CZN Burak, dün enkaz önünde bir video paylaşıp, kamerayı Duymaz'ın kardeşlerine çevirdi. "Saçma sapan haberler yapmayın, acımızı yaşayamıyoruz diyen kardeşler, "Duanıza ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

    Instagram'da yaptığı paylaşımda kardeşi Taha ve ailesinin göçük altında kaldığını duyuran Semiha Duymaz, gözyaşları içinde yardım istemesine rağmen enkazın olduğu bölgeye geç gitmekle eleştirildi. Sosyal medya hesabını da takipçi kazanmak için kullandığı yorumları yapılan abla Duymaz, hakkında ortaya atılan "Taha hayatını kaybetti ama gerçek saklanıyor' iddiasına cevap verdi.

    "Arkadaşlar bu hesap kardeşimi gerçekten yürekten sevenler için, bu süreçte sevenlerine haber vermek için açık. Ben bu kötü konuşan, yorum yapan insanlara sesleniyorum. Acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi klavye başına geçip, oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. Tek dileğim Allah size yaşatmasın. Taha, Melek, Umut, halam, eniştem benim kanlarım, canlarım. Yeni fenomen olmadı sonuçta. İsteseydim ilk baştan prim yapar, takipçi yükseltirdim kardeşimin arkasından. Lütfen Allah için susun artık ve biz de kardeşimize kavuşalım."

        "SİZ BU ACIYI HİSSEDEMEZSİNİZ"

        Bu zamana kadar sustum. Acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünden yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim; canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar. Hâlâ bekliyoruz. Geldim geleli sadece bir kere annemi görmeye gittim. Burada her çıkan cesede, onlardır diye ölü ya da diri bir umutla bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Siz bu duyguyu, bu acıyı hissedemezsiniz. Bu boş konuşan, 'saklıyor' diyen, 'prim yapıyor' diyen insanlar Allah size yaşatmasın dilerim.

        DİLAN POLAT'TAN SON AÇIKLAMA

        "Dilan Polat, Taha Duymaz ile ilgili çıkan iddialara karşı da sessiz kalamadı. Fenomen isim paylaştığı hikayesinde; "Asılsız iddialara tamah etmeyin. Öyle bir şey yok kardeşim. İnsanlar bu enkaz altında değil diye düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Çocuk nereden bilecek de deprem olacağını organize edecek. Yapmayın. Evet bir şey var ama ablasını yadırgadığım şeyler var. Karışık..." sözlerine yer verdi.

        TAHA DUYMAZ vefat etti! Acı haber duyuruldu! ''Cenazelerini görmüş...''


        Polat bir diğer açıklamasında ise "Zeynep abladan aldığın haberleri paylaş diyen takipçilere ithafen şunu söyleyeyim, ben aldığım her bilgiyi burada paylaşamam. Evet ufak tefek şeyleri yansıtmaya çalıştım. Burada her şeyden önemli olan can, canlar. Empoze olduğumuz şey bu. Anlıyorum sizi, ben bu durumu çok fazla öne çıkardım. Ama ben aldığım her şeyi burada paylaşamam. Dua edelim, bakın mucizeler yaşanıyor hala." dedi."
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        Haberler Haberler Fenomen Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? Taha Duymaz öldü mü son dakika? İşte hayatı hakkında bilgiler...
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