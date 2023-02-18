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    • Haberler
    • 18.02.2023 07:30
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    • 18.02.2023 07:30
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    EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI MI? Engelli memur atamaları ne zaman? EKPSS kura tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

    EKPSS sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından engelli memur alımı gerçekleştirebilmek için tercihler 13 Ocak'ta tamamlandı. Tercih bildiriminde bulunan binlerce adayın sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM'den müjdeli haber bekleyen adaylar, internet üzerinden sonuç bilgilerini araştırmaya başladılar. Peki, EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI MI? EKPSS kura tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Engelli memur atamaları ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI MI?

    EKPSS sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından engelli memur alımı gerçekleştirebilmek için tercihler 13 Ocak'ta tamamlandı. Tercih bildiriminde bulunan binlerce adayın sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM'den müjdeli haber bekleyen adaylar, internet üzerinden sonuç bilgilerini araştırmaya başladılar. Peki, EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI MI? EKPSS kura tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Engelli memur atamaları ne zaman? İşte detaylar...

    DERYA YANIK'TAN AÇIKLAMA

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.

    2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        Geçtiğimiz yıl tercihler yapıldıktan 1 ay sonra sonuç açıklaması gelmişti.

        Sonuçların bu yıl da benzer şekilde şubat ayında ilan edilmesi bekleniyordu ancak ülkeyi sarsan depremler nedeniyle değerlendirme sürecinin uzayabileceği konuşuluyor.
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        Haberler Haberler EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI MI? Engelli memur atamaları ne zaman? EKPSS kura tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
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