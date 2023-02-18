Devlet deprem yardımı kimleri kapsıyor? AZ HASARLI BİNAYA NE KADAR ÖDEME VERİLECEK? Orta, az hasarlı veya hasarsız binalara devlet yardımı ne kadar?

Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'ndaki çadır kentte açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere yapılacak devlet deprem yardımının 10 bin TL olduğunu açıklamıştı.
Orta hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?
Afet nedeniyle gördüğü hasar bakımından güçlendirme gerektirecek derecede hasar gören binalar orta hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür binaların güçlendirme yapılmadan kullanılmasına izin verilmez.
Bir bina Orta hasarlı olarak tespit edilirse ne olur?
Orta hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılmaktadır. Afetzedelerin binalarını 1 sene içerisinde güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu tür binalar güçlendirilmeleri halinde kullanılabilmekte, ancak 1 sene içerisinde güçlendirme yapılmaması halinde ise ağır hasarlı kabul edilerek yıkılmaktadır.