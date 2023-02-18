Üç aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?

◾ Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Efendimiz (sav), Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuştur.

◾ Resulullah (sav), Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.

Üç aylarda oruç tutmanın fazileti

◾ Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.

◾ Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletle görülmüştür.

◾ Sahabelerden Hz. Enes (ra), Şaban ayının faziletine dair Peygamber Efendimizin (sav) hadis-i şerifini şu şekilde aktarmıştır:

◾ Resulullah'a (sav) "Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi "Ramazan'ı ta'zim için Şaban."Tekrar soruldu "Hangi sadaka efdaldir?" "Ramazan'da verilen!" cevabını verdi.