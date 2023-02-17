LİSELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ?

Liselerde uzaktan eğitim olmayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son açıklamasında deprem bölgesindeki 10 ilde okulların 1 Mart'a kadar kapalı olacağını, 71 ilde ise okulların 20 Şubat'ta açılacağını belirtti.

1 Mart'ta eğitime devam edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verileceğini söyleyen Özer, "Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.