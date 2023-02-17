Tarihler değişti! ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023! MSÜ, TUS, YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023?





Böylece millet ve devlet olarak hem süreçleri çok daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer ildeki vatandaşların erişimini kolaylaştırmak adına da bu kararı almış bulunuyoruz. Bu karar sonrasında tüm illerimizdeki özellikle 10 ilimizdeki vatandaşlarımızın tamamının hizmeti için okullarımız açık tutulacak. Konaklama, Yemek ikramıyla ilgili hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde sunulacak."