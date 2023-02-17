Tarihler değişti! ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023! MSÜ, TUS, YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023?

Son dakika haberine göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Peki, MSÜ, TUS, YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023? İşte detaylar...
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.
Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer tüm ülkede okulların 13 Şubat Pazartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Doğanşehir'de depremden etkilenen bölgelerde inceleme yaptıktan sonra ülke çapında tüm okullarda eğitime 1 hafta ara verileceğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Kültür ve Turizm Bakanımız ile Malatya'ya intikal etmiştik. Malatya'da 10 ilimizin 6 tanesinin 1 hafta, diğer 4 ilde de 2 hafta eğitime ara verilmesiyle ilgili açıklamayı yapmıştık.