⛔DEPREM Mİ OLDU?
AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına cevap bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi aracılığıyla son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.
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⛔AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberlerİ ile vatandaşlara güncel deprem bilgisini vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi!
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.02.05 15:49:57 40.8058 27.7863 18.8 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.02.05 15:18:31 40.1640 41.9892 8.3 -.- 1.8 -.- MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.02.05 13:59:58 40.8113 31.0832 7.6 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2023.02.05 13:08:32 38.4718 32.7073 8.0 -.- 1.5 -.- AYISIGI-ALTINEKIN (KONYA) İlksel
2023.02.05 12:55:25 35.7055 36.5878 5.0 -.- 1.9 -.- SURIYE İlksel
2023.02.05 12:07:44 38.3333 45.2742 64.8 -.- 3.9 -.- IRAN İlksel