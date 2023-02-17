Göknur Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? GÖKNUR GIDA HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ? Hisse kodu, tarihi, bankaları...

Göknur Gıda Maddeleri (GOKNR) halka arzı 8-10 Şubat tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Yeni bir karar alındı ve yapılan açıklamayla ileri bir tarihe ertelendi. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte hisse kodu, tarihi, bankaları...