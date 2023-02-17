Son dakika... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Enkazdan çıkarılan ve adının Azra Duru Malaç olduğu öğrenilen bir bebekle canlı yayın yapılması tepkilere neden oldu. Bebeğin hayatını kaybettiği iddia edilirken hakkında son durum merak konusu oldu. Peki Azra Duru Malaç son durum! Azra Duru Malaç öldü mü, yaşıyor mu? Azra Duru Malaç annesi babası kim, sağlık durumları nasıl?
AZRA DURU MALAÇ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
Hatay'da enkaz altından sağ olarak çıkarılan 4 yaşındaki Azra Duru bebek hastanede hayatını kaybetti.
NE OLMUŞTU?
Görüntülerde kurtarma görevlisinin enkazdan çıkardığı Azra bebeği kucağında tuttuğu ve cep telefonuyla çekim yaptığı iddia edilmişti. Bu görüntü büyük tepkilere neden olmuştu.
Arama kurtarma çalışmaları sırasında kaydedilen görüntülerde Azra isimli küçük kızın vücudunda kırıklar olduğu iddia edilmişti.
Ağır yaralı olduğu görülen Azra bebeğin görüntüsü izleyenlerin içini sızlattı. Küçük kız kendinden geçerek bayılmıştı.
AZRA BEBEK ANNESİ BABASI KİMDİR?
Küçük kızın ailesinin sağlık durumları henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili bilgi paylaşıldığı takdirde detaylar haberimizde yer alacak.