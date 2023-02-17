Son dakika... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Enkazdan çıkarılan ve adının Azra Duru Malaç olduğu öğrenilen bir bebekle canlı yayın yapılması tepkilere neden oldu. Bebeğin hayatını kaybettiği iddia edilirken hakkında son durum merak konusu oldu. Peki Azra Duru Malaç son durum! Azra Duru Malaç öldü mü, yaşıyor mu? Azra Duru Malaç annesi babası kim, sağlık durumları nasıl?