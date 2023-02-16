Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim? Hamit Duras 50 milyar TL bağış şoku! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras kimdir, kaç yaşında, nereli?

Birçok televizyon ve radyo kanalında ortak yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" programında 50 milyar liralık bağış yaptığı öne sürülen Yeni Çamoluk Otomotiv isimli firma sosyal medyanın gündemine oturdu.
O FİRMA 50 MİLYAR TL BAĞIŞ MI YAPTI?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi.
Yardım kampanyasına Yeni Çamoluk Otomotiv adına bağlanan Hamit Duras, firması adına 50 milyar lira bağışladığını ifade etti.