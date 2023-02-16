Miraç Kandilinde neden süt içilir, dağıtılır Diyanet? Miraç kandilinde süte okunacak dualar, sureler, ayetler!

Miraç gecesinde süt içmek sünnet mi, neden süt içilir ve neden süt dağıtılır merak ediliyor.
MIRAÇ KANDILINDE NEDEN SÜT İÇİLİR?
Miraç Kandilinde süt içmenin anlamının şu şekilde açıklandığı bilinmektedir:
Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan birisi de Cebrail (a.s)'ın Efendimiz (SAV)'e biri süt, diğeri şarap olmak üzere iki kap içecek verdiği ve Efendimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Efendimiz (SAV) sütü seçince de "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği buyurulmaktadır. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri). Burada şarap kötülüğü temsil ettiğinden dolayı tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)
MİRAÇ KANDİLİNDE NE ZAMAN SÜT İÇİLİR?
Üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde idrak edilecek olan Miraç kandilinde farz olarak 5 rekat namaz kılınacak. Miraç Kandilinde kılınan 5 vakit namazın yanı sıra hu gece süt içilecek ve süte dualar okunacak.
Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir.