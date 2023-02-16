🙏MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ DİYANET! Miraç Kandili tesbihleri, zikirleri, ayet, sure ve hadisleri! Miraç Kandili gecesi ne yapılır?

Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili, İslam dinine göre Hazreti Muhammed'in miraca yükselişi olarak kabul ediliyor."İsra" olayı ya da "Miraç" olayı olarak da billinen bu önemli günde ibadete yönelmek isteyenler internet arama motorlarında 'Miraç Kandili gecesi ne yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Miraç Kandili ibadetleri...
MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?
Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.
Bu gecede şu ibadetleri yapılması tavsiye edimiştir:
1- Oruç Tutmak
Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulması tavsiye edilmektedir.
Din adamları Miraç Kandili hakkında, "Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma'sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânnın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur." demiştir.
2- Kaza ve Nafile Namazı Kılmak
Miraç'taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
Miraç Gecesi namazı şöyle anlatılmaktadır:
"Receb-i Şerîf'in yirmiyedinci gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Miraç'ta oniki rek'at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek'atda Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek'atda bir selâm vermeli ve sonra yüz kere:
Okunuşu: "Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber."
"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm göndermelidir. Bunlardan sonra da kendisi için istediği şekilde dua eder."