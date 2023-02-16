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    • Haberler
    • 16.02.2023 22:04
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    • 16.02.2023 22:04
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    🙏MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ DİYANET! Miraç Kandili tesbihleri, zikirleri, ayet, sure ve hadisleri! Miraç Kandili gecesi ne yapılır?

    Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma gününe denk geliyor. Peki İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ikinci kandili olan Miraç Kandili'nde ne yapılır? İşte Miraç Kandili ibadetleri Diyanet! Miraç Kandili tesbihleri, zikirleri, ayet, duaları, sure ve hadisleri...

    🙏MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ DİYANET!

    Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili, İslam dinine göre Hazreti Muhammed'in miraca yükselişi olarak kabul ediliyor."İsra" olayı ya da "Miraç" olayı olarak da billinen bu önemli günde ibadete yönelmek isteyenler internet arama motorlarında 'Miraç Kandili gecesi ne yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Miraç Kandili ibadetleri...

    MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

    Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.

    Bu gecede şu ibadetleri yapılması tavsiye edimiştir:

    1- Oruç Tutmak

    Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulması tavsiye edilmektedir.

    Din adamları Miraç Kandili hakkında, "Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma'sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânnın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur." demiştir.

    2- Kaza ve Nafile Namazı Kılmak

    Miraç'taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

    Miraç Gecesi namazı şöyle anlatılmaktadır:

    "Receb-i Şerîf'in yirmiyedinci gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Miraç'ta oniki rek'at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek'atda Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek'atda bir selâm vermeli ve sonra yüz kere:

    Okunuşu: "Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber."

    "Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm göndermelidir. Bunlardan sonra da kendisi için istediği şekilde dua eder."

        3- Kur'ân-ı Kerîm Okumak

        Mîraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e (S.A.V) hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi'nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

        Kütüb-ü Sitte'de Abdullah Bin Mesut'tan -radıyallâhu anh- rivayet olunan bir hadis-i şerifte söyle buyrulmuştur:

        "Her kim geceleyin Bakara Sûresi'nden bu iki âyeti okursa ona yeter."

        Ebû Zerr -radıyallâhu anh-:

        "−Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun!" dediğinde Âlemlerin Efendisi:

        "−Kur'ân okumaya ve Allâh'ı zikretmeye bak, çünkü Kur'ân yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır." buyurmuştur. (İbn-i Hibbân, II, 78)

        4- Tevbe İstiğfar Etmek

        Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

        Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim..." (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

        Müslim'de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

        "Rasûlullâh'a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Mîrâc'da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Îman, 279)

        5- Dua Etmek

        Bu mübârek geceler, Rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

        Ayet-i kerîmede buyrulur:

        "(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

        Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

        Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh'a hamd ve Rasûlü'ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

        "–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur." buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)

            6- Salavat Getirmek

            Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

            Ayet-i kerîmede buyrulur:

            "Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

            Übey bin Kâb -radıyallâhu anh- diyor ki:

            "Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e:

            «– Yâ Rasûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?» diye sordum.

            «– Dilediğin kadar yap.» buyurdu.

            «– Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?» diye sordum.

            «– Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

            «– Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım.» dedim.

            «– Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

            Ben yine:

            «– Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?» diye sordum.

            «– İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.» buyurdu.

            «– Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?» deyince:

            «– O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.» buyurdu." (Tirmizî, Kıyâmet, 23)

            7- Sadaka Vermek

            Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh'a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

            Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

            "Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever." (el-Bakara, 195)

            Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zengin-fakir her mü'mini infâka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; "Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun." buyururdu. (Buhârî, Edeb, 34)

                MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ AYET, SURE VE HADİSLER

                "Allah'ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum." (Tirmizi, Daavat, 23)
                "Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (İbn Mace, Dua, 5)
                "Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim, Dua, 72)
                "Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124)
                "Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." (Nesai, İstiaze, 14)
                "Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla." (Buhari, Daavat, 60)
                "Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır. Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin. Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah'ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

                "Allah'ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum." (Tirmizi, Daavat, 73)
                "Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle." (İbn Mace, 57)
                "Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateş(cehennem) azabından koru." (Bakare, 2/201)
                "Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakare,2/286)
                "Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır(kaydırma) ve şu kafir kavme karşı bize yardım et." (Bakare, 2/250)
                "Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen bağışı en çok olansın." Al-i İmran, 3/8)

                "Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al." (A'raf, 7/126)
                "Rabbim günlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluluğu çöz ki sözümü anlasınlar." (Taha, 20/25-28)
                "Rabbim ilmimi artır." (Taha, 20/114)
                "Rabbim beni tek başıma bırakma!" (Enbiya, 21/89)
                "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle." (Furkan,25/74)
                "Ey Rabbimiz! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimselerin arasına kat." (Şuara, 26/83)
                "Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır." (Mümtehine, 60/4)
                "Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeğe sevket ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat." (Neml, 27/19)
                "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bulundurma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin." (Haşr, 59/10)
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                Haberler Haberler 🙏MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ DİYANET! Miraç Kandili tesbihleri, zikirleri, ayet, sure ve hadisleri! Miraç Kandili gecesi ne yapılır?
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