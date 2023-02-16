MİRAÇ KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA? 17 Şubat 2023 kandil namazı hangi vakitte kılınır? Miraç Kandili Kur'an'da var mı, geçiyor mu?

Miraç Kandili İslam alemi açısından oldukça önemli dini günler arasında yer alıyor. Peki Miraç Kandili namazı saat kaçta? 17 Şubat 2023 kandil namazı hangi vakitte kılınır? Miraç Kandili Kur'an'da var mı, geçiyor mu?
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2203?
Diyanet'in dini günler takvimine göre Receb ayının 26. gecesinde idrak edilecek olan Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat 2023 Cuma gününe denk geliyor.
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI HANGİ VAKİTTE KILINIR, SAAT KAÇTA?
Kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Miraç Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı ezanı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.
17 Şubat Cuma akşamı idrak edilecek Miraç Kandili'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı akşam ve yatsı namazı saatleri şöyle;
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.
Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINDA NASIL NİYET EDİLİR?
Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Kalben tesbih namazı yada nafile namazı kılmaya niyet edilir.
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
12 rekat olan nafile namazı ise: "Allah rızası için nafile namazı kılmaya" diye niyet edilir.