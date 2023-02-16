Müslümanlar 17 Şubat'ta İslam alemi için son derece önemli olan Miraç Kandili'ni ibadet ve dualarla geçirecek. Recep ayının 27. gününde dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlar bir yandan da bu önemli gecede neler olduğunu merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Miraç gecesi ne zaman, anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte merak edilenler...
17 ŞUBAT KANDİL Mİ?
Hz. Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna yükseldiği mübarek ve mucizevi yolculuğunu ifade eden Miraç gecesi, 17 Şubat 2023'te idrak edilecek. Akabinde Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili 6 Mart'ta kutlanacak. Milyarlarca müslüman, bu kandillerin ardından 23 Mart tarihinde Ramazan ayını karşılayacak.
MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Miraç kandili Recep ayının 27'inci gecesine denk geliyor. İslam dininde Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi, Allah'ın huzuruna çıkması ve müjdelerle geri dönmesini ifade eden Miraç gecesinde, müslüman alemi namaz ile tanışmıştır.
Kaynaklara göre Miraç gecesinde 50 vakit olarak bildirilen namaz, Hz. Muhammed'in Allah'a yalvarmasıyla birlikte beş vakte inmiştir.