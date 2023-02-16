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    • Haberler
    • 16.02.2023 08:01
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    • 16.02.2023 08:01
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    McDonald's kimin, kurucusu sahibi kimdir? McDonald's Türkiye kime ait? Ücretsiz yemek yardımı...

    McDonalds Türkiye, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 7 gün boyunca belirlenen noktalarda 50 bin adet ücretsiz yemek dağıtacağını duyurdu. Birçok kişinin telefonuna mesaj gönderen McDonald's hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, McDonald's kimin, kurucusu sahibi kimdir? McDonald's Türkiye kime ait? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    McDonald’s kimin, kurucusu sahibi kimdir?

    McDonalds Türkiye, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 7 gün boyunca belirlenen noktalarda 50 bin adet ücretsiz yemek dağıtacağını duyurdu. Birçok kişinin telefonuna mesaj gönderen McDonald's hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, McDonald's kimin, kurucusu sahibi kimdir? McDonald's Türkiye kime ait? İşte merak edilenler...

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    McDonalds Türkiye, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 7 gün boyunca belirlenen noktalarda 50 bin adet ücretsiz yemek dağıtacağını duyurdu.

    McDonald's sahibi kim?

    McDonald's (NYSE: MCD), günde 69 milyon müşteriye hizmet veren, dünyanın en büyük fast-food restoran şirketi. McDonald's, genel olarak hamburger, çizburger, patates kızartması ve soğuk içecekler satmaktadır.

        İlk McDonald's restoranı, 1940 yılında Richard ve Maurice McDonald tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Bernardino şehrinde açıldı.

        McDonald's bugün, 119'dan fazla ülkede 34.000'den fazla restoranla hizmet veriyor. Bunların 13.000'den fazlası Amerika dışında bulunuyor. Restoranların yaklaşık %80'i işletmeciler, diğerleri ise McDonald's şirketinin kendisi tarafından çalıştırılıyor. Her gün dünyada ortalama 69 milyon insan McDonald's restoranlarını ziyaret ediyor. Dünyadaki McDonald's restoranlarında çalışanların sayısı ise 1,8 milyonu geçiyor. ABD'de nüfusun %98'i yılda en az bir kere McDonald's'a gidiyor.

        Dünya genelinde McDonald's faaliyetleri, şirketin ABD'de Chicago yakınlarında Oak Brook'taki merkezinden yönetiliyor. McDonald's'ın yine Oak Brook'ta bulunan uluslararası eğitim merkezi Hamburger Üniversitesi'nde de her yıl, dünyanın her köşesinden binlerce McDonald's işletmeci ve çalışanı, 'hamburger işi'nin inceliklerini öğreniyor.

        McDonald's'ın standartları, 1954 yılında, müşteri mutluluğuna ulaşan tek yolun, ödün verilmeyen kalite, başarılı servis ve tüm ayrıntıları kapsayan bir temizlikten geçtiğini gören Ray Kroc tarafından oluşturuldu. Ve o günden bugüne, McDonald's sistemini geliştirmeye yönelik her adım, bu standartlar etrafında şekillendirildi, bu standartlara bağlı kalınarak atıldı.
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        Haberler Haberler McDonald's kimin, kurucusu sahibi kimdir? McDonald's Türkiye kime ait? Ücretsiz yemek yardımı...
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