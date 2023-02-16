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    • Haberler
    • 16.02.2023 22:17
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    • 16.02.2023 22:17
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    Gıyabi cenaze namazı nedir, caiz mi? Gıyabi cenaze namazı ne zaman, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir?

    Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi. Peki Gıyabi cenaze namazı nedir, caiz mi? Gıyabi cenaze namazı ne zaman, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir?

    GIYABI CENAZE NAMAZI NEDIR, CAIZ MI?

    Son dakika haberi... Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın cuma namazı öncesinde tüm camilerde ve depremden etkilenen illerde namaz kılınan açık alanlarda Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek. Bu noktada 'Gıyabi cenaze namazı nedir, caiz mi? Gıyabi cenaze namazı ne zaman, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir?' soruları gündeme geldi. İşte yanıtları...

    DEPREMDE YAŞIMINI YİTİRENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK!

    Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi.

    Cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

    Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

    GIYABI CENAZE NAMAZI NEDIR, CAIZ MI?

    Cenaze namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunması gerekir. Ancak Hz. Muhammed'in gıyabi cenaze namazını kıldığı Habeş Kralı Necaşi'nin cenazesi kendi ülkesinde olmuştur. Peygamber efendimiz, Necaşi'nin ölüm haberini almış, ardından cemaatin önüne geçerek gıyabi cenaze namazı kıldırmıştır.

        GIYABİ CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

        Gıyabi cenaze namazı kılabilmek için önce gıyabi cenaze namazı niyeti edilmesi gerekir. İmamın arkasından saf tutan her kişi, "Allah için namaza, meyyit için duaya, er kişi (veya hatun kişi) niyetine uydum hazır olan imama" diye niyet eder. Niyetten sonra imam ve ardından cemaat, Allahu Ekber diyerek ellerini kulak hizasına götürür ve göbekte bağlar.

        İmam ve cemaat Subhaneke'yi okur. Subhaneke'de diğer namazlarda okunmayan "ve celle senâük" cümlesi de okunur..

        Sübhaneke okunduktan sonra eller kaldırılmadan imam açıktan, cemaat da gizlice "Allahü Ekber" diyerek ikinci tekbiri alırlar. Hem imam, hem de cemaat gizlice

        "Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik"i okur.

        Sonra eller kaldırılmaksızın yine "Allahü Ekber" denilerek üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur. Cenaze duasını bilmeyen onun yerine Fatiha Sûresini veya Kunut dualarını okuyabilir.
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        Haberler Haberler Gıyabi cenaze namazı nedir, caiz mi? Gıyabi cenaze namazı ne zaman, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir?
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