Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle, 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıkladı. Açıklamanın ardından OHAL hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ohal ilan edilen iller hangileri 2023? Ohal kararları neler? İşte detaylar!
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.
DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENEN 10 İL HANGİLERİ?
Kahramanmaraş
Gaziantep
Malatya
Diyarbakır
Kilis
Şanlıurfa
Adıyaman
Hatay
Osmaniye
Adana