Azra Duru Malaç son durum! Azra Duru Malaç öldü mü, yaşıyor mu? Azra Duru Malaç annesi babası kim, sağlık durumları nasıl?

Türkiye'nin gündemine oturan Azra bebeğin son durumu merak ediliyor. Enkazdan sağ çıkarıldığı belirtilen ve isminin Azra Duru Malaç olduğu öğrenilen bebekle video çeken şahsa tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki Azra Duru Malaç öldü mü, yaşıyor mu? Azra Duru Malaç annesi babası kim, sağlık durumları nasıl?
AZRA DURU MALAÇ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
Sosyal medyada bir hesap, ''Arkadaşlar bu çocuk Azra Duru Malaç, ilk günden beri paylaşıyoruz. Biz Azra'mızı defnettik. Belli ki yanlış yönlendirme yapıldı. Sizin acınız da acımız lütfen bunu kaldırın.'' paylaşımında bulundu.
Ancak Azra Duru Malaç'ın ölüp ölmediğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
NE OLMUŞTU?
Görüntülerde kurtarma görevlisinin enkazdan çıkardığı Azra bebeği kucağında tuttuğu ve cep telefonuyla çekim yaptığı iddia edilmişti. Bu görüntü büyük tepkilere neden olmuştu.
Arama kurtarma çalışmaları sırasında kaydedilen görüntülerde Azra isimli küçük kızın vücudunda kırıklar olduğu iddia edilmişti.