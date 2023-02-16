Azra Duru Malaç son durum! Azra Duru Malaç öldü mü, yaşıyor mu? Azra Duru Malaç annesi babası kim, sağlık durumları nasıl?

Türkiye'nin gündemine oturan Azra bebeğin son durumu merak ediliyor. Enkazdan sağ çıkarıldığı belirtilen ve isminin Azra Duru Malaç olduğu öğrenilen bebekle video çeken şahsa tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki Azra Duru Malaç öldü mü, yaşıyor mu? Azra Duru Malaç annesi babası kim, sağlık durumları nasıl?