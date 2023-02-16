Adetliyken Miraç Kandili'nde NE YAPILIR, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? Miraç Kandili'nde regl iken okunacak dualar!

Adetliyken kandilde ne yapabilirim hangi dualar okuyabilirim diye soranları ilgilendiriyor. Üç ayların içerisinde yer alan Miraç Kandili 17 Şubat'ta idrak edilecek. Peki, Adetliyken Miraç Kandili'nde ne yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? Miraç Kandili'nde regl iken okunacak dualar neler?
MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?
Gecenin bir bölümü teheccüd namazı
Zikir
İstiğfar
Dua etmek
Seherde kuşluk (dûha) namazı
Kur'an okumak
ADETLİYKEN MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?
Allah (c.c), kadınların bu özel hallerinde ibadet etme mükellefini kaldırmıştır. Adetli kadının Kuran-ı Kerim okumaları ve namaz kılmaları yasaktır. Temizlendikten sonra namazlarını kaza etmek gerekmez.
Oruç tutmaları yasaktır. Ancak, oruç tutamadıkları zamanın kazalarını yapmaları gerekir.
Kuran-ı Kerimi tutamazlar, okumaları zaten yasaktır.
Adet dönemi kutsal topraklara gittiği zamana denk gelen kadın o halde iken tavaf edemez.
Eşiyle beraber ilişkiye giremez. Bu hem dini yönden yasak hem de sağlık açısından sakıncalıdır.
Secde ayetini duyduğu zaman secdeyi yapması gerekmez.