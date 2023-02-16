17 Şubat 2023 Cuma Yalı Çapkını yayınlanacak mı, fragman ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 21. bölüm bu hafta var mı? Star TV, Youtube...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası hem diziler hem de spor müsabakalarına ara verildi. Spor müsabakalarının ne zaman bşlayacağı netleşirken, gözler dizilere çevrildi. En sık aratılanlar arasında ise Yalı Çapkını ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? İşte detaylar...