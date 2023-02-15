ÜÇ AYLAR DUALARI ARAPÇA - TÜRKÇE ANLAMI - Üç aylarda tesbih çekmenin fazileti!

"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, 'Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir.

Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.' açıklamasında bulundu.