Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Survivor bitti mi, devam edecek mi? Depremden haberleri var mı? Yeni bölüm...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden dolayı TV yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda diziler, programlar bu hafta yayınlanmadı. Survivor yarışmacılarının durumları merak konusu oldu. Peki Survivor bitti mi, devam edecek mi? Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Depremden haberleri var mı? Yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtları...