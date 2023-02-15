Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Survivor bitti mi, devam edecek mi? Depremden haberleri var mı? Yeni bölüm...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden dolayı TV yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda diziler, programlar bu hafta yayınlanmadı. Survivor yarışmacılarının durumları merak konusu oldu. Peki Survivor bitti mi, devam edecek mi? Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Depremden haberleri var mı? Yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtları...
SURVIVOR BITTI MI, DEVAM EDECEK MI?
Survivor, bu hafta yayınlanmayacak. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programının yeni bölümlerinin haftaya yayınlanmadı bekleniyor. Ancak ne zaman yeniden başlayacağı henüz netlik kazanmadı.
YARIŞMACILAR TÜRKİYE'YE DÖNDÜ MÜ?
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2023'te yarışmacıların Türkiye'ye dönüp dönmediği konusunda bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında Takvim.com.tr'den gelişmeleri takip edebilirsiniz.