Son dakika kredi borçları ne zamana ertelendi? DEPREMZEDELERİN KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ? Hangi borçları kapsıyor? Halkbank...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki esnafa yönelik harekete geçildi. Bu kapsamda kredi borçlarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Peki Depremzedelerin kredi borçları ertelendi mi? Son dakika kredi borçları ne zamana ertelendi? Hangi borçları kapsıyor? İşte detaylar...