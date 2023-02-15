Öğretmenlere ek ders ödenecek mi? Resmi Gazete ek ders kararı! Sözleşmeli-Kadrolu-Ücretli öğretmen ek ders ne kadar yatacak 2023?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremden 10 il zarar gördü. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu deprem sonrasında eğitim hakkında yeni kararlar alındı. Peki, Öğretmenlere ek ders ödenecek mi? Sözleşmeli-Kadrolu-Ücretli öğretmen ek ders ne kadar yatacak 2023? İşte detaylar...
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! EK DERS YATACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlandırılacak.
"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.