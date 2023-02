Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz."