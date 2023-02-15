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    • Haberler
    • 15.02.2023 08:30
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    • 15.02.2023 08:30
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    ATV yayın akışı 2023! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? Müge Anlı bu hafta var mı, yok mu?

    Müge Anlı bu hafta var mı, yok mu sorusu sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta  6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde toplam 10 il büyük yıkıma uğradı. Yapım şirkerleri dizi çekimlerini askıya alırken programlarda geçici süreliğine durdu. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte ATV 14-15-16-17 Şubat yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Müge Anlı bu hafta var mı, yok mu, neden yok?

    Müge Anlı bu hafta var mı, yok mu sorusu sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde toplam 10 il büyük yıkıma uğradı. Yapım şirkerleri dizi çekimlerini askıya alırken programlarda geçici süreliğine durdu. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte ATV 14-15-16-17 Şubat yayın akışı!

    MÜGE ANLI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Şubat 2023 ATV yayın akışında yer almıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yerine Deprem Özel Ortak Yayını yer alıyor.

    14 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Müge Anlı Instagram hesabından yayın tarihini açıkladı.

        Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Perşembe günü yayına başlayacak. "Yaşanılan deprem felaketinden dolayı derin acımız sürerken, kalbimiz ve tüm imkanlarımızla depremzedelerimizin yanında olmak üzere çalışıyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bugünlerde ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken, bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Bu nedenle kanal yöneticilerimiz çarşamba gecesi planlanan yardım gecesi sonrası yayına başlama isteğimizi uygun gördü. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hayırseverlerin gönlüne göre versin."
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        Haberler Haberler ATV yayın akışı 2023! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? Müge Anlı bu hafta var mı, yok mu?
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