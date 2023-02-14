Türkiye Tek Yürek yardım programı hangi kanallardan yayınlanacak? Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta?

TÜRKIYE TEK YÜREK YARDIM KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.

15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık.