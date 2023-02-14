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    • Haberler
    • 14.02.2023 12:44
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    • 14.02.2023 12:44
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    SON DEPREMLER LİSTESİ 14 ŞUBAT 2023: Kandilli ve AFAD deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

    Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü ne? soruları cevap arıyor. Yaşanan iki büyük depremden sonra artçılar devam eder iken, ülkemizin deprem bölgesinde olması sebebiyle tehlikeler devam etmekte. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    takvim.com.tr
    SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce deprem mi oldu?

    Son dakika deprem haberleri! Son depremler, günün ilk saatleriyle birlikte sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli AFAD Türkiye son dakika depremler listesi!

    KANDİLLİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ İLE AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

    Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

    7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

    AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

    ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

    Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

    DEPREM Mİ OLDU?
    AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına cevap bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi aracılığıyla son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberlerİ ile vatandaşlara güncel deprem bilgisini vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi!

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

    TÜRKİYE DEPREM KUŞAKLARI

    a) Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı

    Van Gölü'nün kuzeyinden itibaren Erzincan, Tokat, Amasya, Gerede, Bolu, Adapazarı, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nden, Saros Körfezi'ne kadar uzanır. Bu kuşağa Kuzey Anadolu Fay Hattı da denir. Ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü kuşak burasıdır. İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Çankırı, Niksar, Erbaa, Erzincan, Erzurum, Pasinler bu kuşak üzerinde yer alır.

        b) Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı

        Van Gölü çevresinden başlayarak Güneydoğu Torosları takip eder ve iskenderun Körfezi'ne kadar uzanır. Muş, Varto, Elazığ, Malatya, Elbistan, Kahramanmaraş, Adana, İskenderun bu kuşak üzerinde yer alır.

        c) Batı Anadolu Deprem Kuşağı

        Ege Bölgesi'nde yer alan çöküntü alanlarını kaplayan bu kuşak, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes ovaları ile Burdur, Uşak, Kütahya civarını içine alır.

        Deprem Riski Az Olan Bölgeler

        Bu üç fay kuşağının dışında kalan Tuz Gölü ve Konya çevresi, Antalya – Mersin arası, Ergene Havzası, Ş.Urfa ve Mardin çevresi deprem tehlikelerinin az olduğu yerlerdir.
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        Haberler Haberler SON DEPREMLER LİSTESİ 14 ŞUBAT 2023: Kandilli ve AFAD deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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