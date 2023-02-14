MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Yeni MSÜ geç başvuru tarihi ve ÜCRETİ 2023! Sınav yeri değiştirme nasıl yapılır?

MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası ÖSYM'den duyuru yayımlandı. Peki Ertelenen MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?