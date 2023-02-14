MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Yeni MSÜ geç başvuru tarihi ve ÜCRETİ 2023! Sınav yeri değiştirme nasıl yapılır?

MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası ÖSYM'den duyuru yayımlandı. Peki Ertelenen MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
MSÜ SINAVI ERTLENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?
MSÜ sınavı ertelendi. Ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.
Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.
2023 MSÜ SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE BAŞVURU EKRANI
2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında değiştirildi.
Buna göre 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi 01-06 Mart 2023 olarak değiştirildi. Söz konusu tarihlerde geç başvuru süresince daha önce başvurusunu yapmış olan adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.