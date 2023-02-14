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    • Haberler
    • 14.02.2023 15:44
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    • 14.02.2023 15:44
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    Kısa uzun seçecekleriyle en yakın erkek ve kız çocukluk arkadaşına esprili doğum günü mesajları! Arkadaşa komik doğum günü mesajları!

    Doğum günü mesajları arasında esprinin katılması birçok kişi tarafından tercih edilen durumlardan biridir. Doğum günü olan kişilerin gülümseyerek mutlu olmaları istenir. Bu nedenden dolayı bu mesajlardan biri kullanılarak doğum günü olan kişiler mutlu edilebilir. İşte arkadaşa komik doğum günü mesajları!

    takvim.com.tr
    Arkadaşa komik doğum günü mesajları!

    Arkadaşa komik doğum günü mesajları, genellikle doğum günü olan kişilerin gülmesi ve doğum günlerinde neşelenmeleri için atılır. Bu nedenle de içlerinde yapılacak absürt durumlar olabilir. Doğum günü mesajları arasında esprinin katılması birçok kişi tarafından tercih edilen durumlardan biridir. Doğum günü olan kişilerin gülümseyerek mutlu olmaları istenir. Bu nedenden dolayı bu mesajlardan biri kullanılarak doğum günü olan kişiler mutlu edilebilir. İşte arkadaşa komik doğum günü mesajları!

    Arkadaşa atılacak doğum günü mesajlarından bazıları, şöyle olabilir:

    • Bugün mutlu olursun, tüm dertlerini unutursun. Doğum günün bugün senin, daha ne diye somurtup durursun!

    • Bu doğum gününde bir yıl daha yaşlanmış olmanı kutluyoruz. Sahi kaç oldun sen? Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım, birlikte yaşlanmak dileğiyle.

    • Doğum günün mübarek olsun canım… A apacak apacak, gökten yıldız kopacak, açma yârim ağzını, kuşlar yuva yapacak. Kankam doğum günün kutlu olsun.

    • Dünyadaki en güzel et, erkeğin başındaki ettir bence. Yani bu kadar kadın yanılıyor olamaz değil mi aşkım. Yıllar yılı başımın etini yemen dileklerimle doğum gününü kutlarım.

    • Minareden atlarım doğum gününü kutlarım. Canım arkadaşım nice nice mutlu yıllara. İyi ki varsın.

    Arkadaşa komik doğum günü mesajları, genellikle doğum günü olan kişilerin gülmesi ve doğum günlerinde neşelenmeleri için atılır. Bu nedenle de içlerinde yapılacak absürt durumlar olabilir.

    Kısa Uzun Seçecekleriyle En Yakın Erkek Ve Kız Çocukluk Arkadaşına Esprili Doğum Günü Mesajları!

    Çocukluk arkadaşlarına atılacak komik ve güldüren doğum günü mesajlarından bazıları şunlardır:

    • Ay inanmıyorum o kadar oldun mu sen? Ama üzülme canım her yaşın güzelliği bir başka. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım, sağlıklı ve mutlu nice yaşların olsun.

    • Kanka ortam varsa gelelim yoksa doğum günün kutlu olsun. Gözlerinden öperim canım benim.

    • İyi ki doğdun arkadaşım, lütfen bu mesajı sakla seneye başıma masraf çıkarma. Seni seviyorum, nice yaşlara.

    • Mutlu günler Çabuk geçer, Bugünün de vermiş olduğu huzur ve neşe hayatında güzel bir anı olarak kalsın, yaşadığın her gün birbirini kıskandırsın, sen her zaman benim için özel insansın unutma bunu doğum gününü kutlarım canım.

    Doğum günü mesajları arasında esprinin katılması birçok kişi tarafından tercih edilen durumlardan biridir. Doğum günü olan kişilerin gülümseyerek mutlu olmaları istenir. Bu nedenden dolayı bu mesajlardan biri kullanılarak doğum günü olan kişiler mutlu edilebilir.

    Değişik Doğum Günü Mesajları Nelerdir?

    Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olan doğum günü mesajları, şöyle sıralanabilir:

    • Sıcak havalarda klimalı ortama girildiği zaman yaşanan mutluluğu, yılın her günü yaşayacağın güzel bir yaş dilerim. Nice güzel, mutlu yıllara.

    • Hissettiğin yaşta geçireceğin neşeli ve keyifli bir 365 gün olur umarım senin için. Doğum günün kutlu olsun.

    • Cennetten kalbime düşen cemresin sen. Mutluluğun nedeni, hayatımın gün ışığısın. Sensiz dünyam karanlıkların içinde çaresiz. İyi ki hayatımdasın ve iyi ki dünyaya gelip beni buldun. Hep birlikte mutlu eşsiz günler yaşamak dileğiyle canım arkadaşım.

    • Sensizlik çölde kutup ayısı görmek gibi... Yeni yaşında beni çölde kutup ayıları ile yalnız bırakma olur mu... Nice mutlu yılların olsun.

        • Doğdum da bir halt mı oldu diye düşünme canım arkadaşım… sen doğdun diye hepimiz pasta yiyeceğiz. İyi ki varsın iyi ki doğdun.

        • Her doğum gününde çok masraflı oluyorsun arkadaşım… Doğum gününü 3 yılda bir kutlasak olur mu? İyi ki doğdun iyi ki hayatımdasın.

        • Yeni yaşının sana mutluluk ve huzurun yanında para da getirmesini diliyorum arkadaşım… Belki seneye doğum günü masraflarını seninle de bölüşürüz diye, iyi ki doğdun.

        Komik Doğum günü mesajları atacak olan kişilerin mesaj attıkları kişilerin attıkları kişiye şaka yaptığını anlayacak olmalarına dikkat edilmesi gereklidir. Yoksa bu mesajlara kişiler alınabilirler.
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        Haberler Haberler Kısa uzun seçecekleriyle en yakın erkek ve kız çocukluk arkadaşına esprili doğum günü mesajları! Arkadaşa komik doğum günü mesajları!
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