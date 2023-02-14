YUNANİSTAN

Yunan Kızılhaçı depremzedelere gönderilmek üzere temel gıda maddeleri, uyku tulumu, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri toplanacağını belirtti. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi EMAK'a bağlı 21 itfaiyeci, 5 doktor, üç acil yardım sağlık personeli ve iki arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan hareketle Türkiye'ye geldi. Ekip dün Hatay'daki enkazdan 6 yaşında bir çocuğu kurtardı.

GÜNEY KORE

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 5 milyon dolar acil insani yardım gönderileceğini bildirdi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için yaklaşık 110 personel de sevk edilecek.