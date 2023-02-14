ATV yayın akışı 2023! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? Müge Anlı bu hafta var mı, yok mu?

Müge Anlı bu hafta var mı, yok mu sorusu sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde toplam 10 il büyük yıkıma uğradı. Yapım şirkerleri dizi çekimlerini askıya alırken programlarda geçici süreliğine durdu. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte ATV 14-15-16-17 Şubat yayın akışı!
MÜGE ANLI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Şubat 2023 ATV yayın akışında yer almıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yerine Deprem Özel Ortak Yayını yer alıyor.
14 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın