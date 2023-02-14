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    • Haberler
    • 13.02.2023 03:36
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    • 15.02.2023 14:36
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    Asrın felaketinde umut haberleri! 226. saatte mucizenin adı Cemile Kekeç! 74 yaşındaki Cemile Nine enkazdan sağ çıkarıldı

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında büyük bir mucize yaşandı. Depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu isimli vatandaş bilinci açık bir şekilde enkaz altından çıkarıldı. Melike'yi hayata tutunduran kahramanlar o anları A Haber'e anlattı. Depremin 226. saatinde ise Kahramanmaraş'ta gerçekleşen mucizede 74 yaşındaki Cemile Kekeç enkazdan sağ kurtarıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Enkaz karanlığından hayat ışığına

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Ekipler enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için yoğun çaba harcarken her geçen dakika yeni bir mucize yaşanıyor.

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    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 10. gününde sürüyor.

    226. SAATTE ENKAZ KARANLIĞINDAN AYDINLIĞA
    Kahramanmaraş'ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 226. saatte sağ olarak çıkarıldı. Kekeç, uzun uğraşlar sonucunda enkazın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edilirken, kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak bir can daha kurtarmanın sevincini yaşadı.

    222. SAATTE MUCİZENIN ADI MELİKE İMAMOĞLU
    Arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş'ta sürdürdüğü çalışmalarda depremin 222. saatinde enkaz altında bulunan Melike İmamoğlu'na ulaşıldı. Saatler süren çalışmaların ardından Melike İmamoğlu enkaz altından bilinci açık bir şekilde çıkarıldı.

    "KULAKLARIMA İNANAMADIM DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"
    Kurtarma çalışmasına katılan ekip o anları A Haber'e anlattı. Arama kurtarma çalışmalarında Melike'nin enkaz altında sesini duyan Hasan isimli görevli büyük bir mutluluk yaşarken, "İmdat imdat diye sesleniyordu. Kulaklarıma inanamadım. Dizlerimin bağı çözüldü. Hemen sesi durdurduk. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Baktık hala konuşuyor bizimle. O kadar iyiydi ki enerjisi. Bizden daha iyiydi yani. Mucize onda mucize." cümleleriyle mucize anlarını anlattı.

    Mucize ''İMDAT'' sesiyle geldi! Melike depremin 222. saatinde kurtarıldı

    212. SAATE SAĞ OLARAK KURTARILDI
    Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.



    209 SAAT SONRA ŞEHADET GETİREREK ENKAZDAN ÇIKTI
    Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem afetinin 209. saatinde enkaz altından çıkarılan Fatma şahadet parmağını kaldırarak kelime-i şehadet getirdi. Asrın felaketinin 9. günde kurtarılan Fatma'nın sağ olarak kurtuluşu umutları yeşertirken sevinçle karşılandı.


    Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'dan güzel bir haber daha geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bulunan Murat Apartmanı'nın enkazında baba ile kızına sağ olarak ulaşıldı. Ekipler baba ile kızını enkazın altından kurtarmak için hummalı bir çalışma içine girdi. Uzun uğraşlar sonucunda önce baba kurtarılırken ardından kızı Fatma için ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Fatma da enkazdan 209. saatte sağ olarak kurtarıldı. Genç kız enkazdan çıkarılırken şehadet parmağını havaya kaldırarak "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyerek kelime-i şahadet getirdi. Ardından genç kız sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Deprem afetinin 9. gününde gelen bu güzel haber umutları yeşertip ekipleri daha da çok motive etmeye başladı.

    Öte yandan aynı aileden başkalarının da enkaz altında sağ olup olmadığı yönünde çalışmalar sürüyor.

    ENKAZDAN HAYATA UZANAN EL
    Enkazın 208. saatinde Hatay'da bir vatandaş enkazın altından hayata el salladı. İçeride 4 kişilik bir aile olduğu tahmin edilirken yer altı görüntüleme cihazı ile yer tespit edilirken kurtarma çalışmaları hız kazandı.

    207. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ
    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı.

    AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı.

    207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yücel'in babası ve kardeşlerini arama çalışması sürüyor.




    205. SAATTE BİR MUCİZE DAHA
    Kahramanmaraş'ta İsabey Apartmanı'nın enkazından 35 yaşındaki Ayşegül Bayar depremin 205. saatinde kurtarıldı.

    203 SAAT SONRA MUCİZE
    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9'uncu gün geride kalırken, mucizenin adı bu kez 'Polat çifti' oldu. Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ekibi, depremden 203 saat sonra, 7 katlı Aktaş Apartmanı'nın enkazından Hidayet (24),Muharrem Polat (32) çiftini sağ olarak kurtardı.

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 kenti vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden BAKUT ekibi, 40 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nda çalışma yaptıkları sırada, bodrum kattan gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    Enkaz altındakilerle iletişim kuran ekipler, 5 kişilik Polat ailesinden 2 kişinin hayatta olduğunu tespit edince zamanla yarış başladı. Enkazda yaşam koridoru oluşturan BAKUT ekibi, depremden 203 saat sonra, saat 15.30 sıralarında Hidayet Polat ile eşi Muharrem Polat'ı enkazdan sağ olarak çıkardı. Sedyeye alınarak, enkazdan indirilen Polat çifti, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    6 Şubat depremi 10 ili böyle yıktı!

    201 SAAT SONRA KURTARILDI
    Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı.

    Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül'ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı.

    Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        198 SAATTE PEŞ PEŞE MUCİZE HABERLERİ
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 9. gününde 198. saatte 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin Adıyaman'da enkaz altından 'Domuz damı' yöntemiyle sağ olarak kurtarıldı.

        198. SAATTE MUHAMMED CAFER SAĞ OLARAK ÇIKARILDI | VİDEO İZLE

        Abdülmusa Caddesi Fırat apartmanında enkazın 3. katında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine 3 saatlik çalışma ile Zonguldaklı madenciler domuz damı denilen yöntemle Muhammed'e ulaştılar. Zonguldaklı madencilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Taburu, AFAD, UMKE, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri, Jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı operasyonla yaşam koridoru oluşturulmasının ardından Muhammed Cafer Çetin gün ışığına çıkarıldı.

        Burada oksijen tüpü, serum ve termal battaniye hazır bulunduruldu. Halat yardımıyla Kurtarma ekiplerince sedye ile taşınan Muhammed Cafer Çetin hastaneye kaldırıldı. Muhammed'in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

        Depremzede Çetin dışarı çıkarıldığında panik yaşamaması için kurtarma ekiplerinden alkış ya da kutlama yapmaması istenirken, ambulansın hastaneye gitmesinin ardından tüm ekipler birbirlerine sarılarak kutlama yaptılar.

        Enkaz karanlığından hayat ışığına

        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.

        MUCİZENİN PAYLAŞIMI JAK'TAN! VİDEO İZLE

        Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanının enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı.

            Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


            185. SAATTE KARANLIKTAN AYDINLIĞA
            Kahramanmaraş'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, ekiplerin çalışmasıyla 185'inci saatte kurtarıldı.



            Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Şazibey Mahallesinde bulunan Ebrar Sitesi yıkıldı. 8 bloklu 11 katlı apartmanların bulunduğu binanın enkazı altında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, arama- kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

            183. SAATTE YENİ MUCİZE
            Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 183. saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı.

            "Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

                Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 183. saatinde Hüseyin Berber'e ulaştı.

                Enkazın altından kurtarılan Berber, hastaneye kaldırıldı.

                182 SAAT SONRA KAAN'I HAYATA ÇEKEN EL
                Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

                Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

                Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Akevler Sokak'ta, depremde yıkılan bir apartmanın enkazında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler bir kişinin olduğu belirlendi.

                İsminin Kaan olduğu öğrenilen 12 yaşındaki çocuk, depremin 182'nci saatinde binanın enkazından kurtarıldı.

                Çocuk, kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

                178 SAAT GEÇTİ MUCİZE HABERLERİ GELİYOR
                Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 178'inci saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

                26 YAŞINDAKİ DERYA AKDOĞAN KURTARILDI
                "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 177 saat sonra, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki enkazdan 26 yaşındaki Derya Akdoğan kurtarıldı.



                    Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
                    Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Korkmaz Apartmanı'nda ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.
                    Enkazdan ses gelmesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.



                    Çalışma sonucu, depremden 177 saat sonra 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

                    178. SAATTE MUCİZENİN ADI ''DERYA'' | VİDEO

                    178. SAATTE BİR MUCİZE DAHA
                    Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay isimli çocuk, 178 saat sonra kurtarıldı.

                    Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

                        Ekipler, Alitaş Mahallesi'ndeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremden 178 saat sonra Hivay Üçer ismindeki 6 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı.

                        Küçük Miray, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

                        "ÇİLEKLİ SÜT VE POĞAÇA"
                        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkazdan 178 saat sonra yaralı kurtarılan 6 yaşındaki Hivay Üşer'in sağlık ekipleriyle diyaloğunun yer aldığı bir video paylaştı.

                        Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var." ifadelerini kullandı.

                        Videoda, Bozbey Apartmanı enkazından çıkarılan Hivay Üşer, sağlık ekiplerinden "çilekli süt ve poğaça" istedi. Sağlık ekipleri de Üşer'e bu isteğini yerine getireceklerine dair söz verdi.

                        8. GÜNDE ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDI
                        Hatay'da 176 saat sonra bir kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.





                        173 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI
                        Hatay Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde depremde yıkıllan 8 katlı Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan İstanbul İtfaiye ekipleri, enkazda yaşam belirtisi aldı.

                            Enkazda tünel açan ekipler, 53 yaşındaki Nahide Umam'ı saat 08.55'te sağ çıkardı.

                            Ekipler Umam'ı ambulansa teslim ettikten sonra birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.

                            170. SAAT MUCİZESİ
                            "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

                            AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.

                                Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı.

                                Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

                                60 YAŞINDAKİ KADIN 166 SONRA KURTARILDI
                                "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra sağ çıkarıldı.



                                    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sosyal medya hesabından, Üzümlü Kent Sitesi'nin enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin Erengül Önder'i kurtardığını aktardı.

                                    Ergün, "Umutların tükendiği anda Besni ilçesinden yüreğimizdeki ateşi bir nebze de olsun söndüren mucize bir haber aldık. İtfaiye ekiplerimizin olağanüstü çabasıyla depremin 166'ncı saatinde Üzümlü Kent Sitesi'nde Erengül Önder teyzemizi sağ salim kurtardık. İtfaiye personelimizle çalışan tüm ekipleri tebrik ediyorum. Allah, sizlerden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

                                    Arama kurtarma görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde arama kurtarma ekibinin bir kadını alkışlar eşliğinde çıkarması ve sağlık ekiplerine teslim etmesi yer aldı.



                                    ENKAZ KARANLIĞINDAN HAYAT IŞIĞINA
                                    Adıyaman'da deprem felaketinin 165. saatinde Naime Şakar enkaz altından sağ olarak kurtuldu. Asrın felaketinde Naime abladan gelen güzel haber sevinçle karşılanırken o anlar anbean kameraya yansıdı.



                                    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da ekipler depremin yedinci gününde hummalı çalışmasına devam ediyor.


                                    Tam donanımlı profesyonel ekipler Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi. Ekipler enkazın altında hayat koridoru oluşturarak 44 yaşındaki Naime Şakar'a ulaştı.



                                        İğneyle kuyu kazar gibi çalışma yapan ekipler saatler sonrasında enkazın ardından sağ olarak Naime Şakar'ı kurtardı. Deprem felaketinin 165. saatinde gelen güzel haber mutlulukla karşılandı.



                                        3 ÇOCUĞU VEFAT ETTİ
                                        Adıyaman'da deprem felaketinin 165. saatinde kurtarılan Naime Şakar'ın 3 çocuğu deprem sonucu hayatını kaybetti.



                                        BAKAN KOCA : NAİME HANIM ARAMIZDA
                                        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Naime Şakar'ın sevindiren haberinden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunud. Koca, "44 yaşındaki Naime Hanım aramızda. Adıyaman'da, enkaz altından neredeyse bir hafta sonra 165. SAATTE KURTARILDI" dedi.

                                        41 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI
                                        "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geçen 141'inci ve 163'üncü saatler arasında en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.



                                            BABASINDAN 1 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI
                                            Baba Gökhan Uğurlu'nun, 10 yaşındaki kızı Zeynep'in yerini tarif etmesi üzerine çalışma yürüten ekipler, Zeynep'i, depremin 159. saatinde yıkıntıların içinden çıkardı. Zeynep'in enkazdan çıkarılması üzerine kurtarma ekipleri birbirine sarılarak sevinç yaşadı.



                                            Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Fatih Apartmanı'nda çalışma yapan AFAD, jandarma ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, depremin 159. saatinde 55 yaşlarındaki kadını kurtardı. Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan kadın, önce el salladı, daha sonra da kendisini kurtaranların elini tuttu.



                                            Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan Nilüfer Apartmanı'nda çalışma yapan Polis Özel Harekat, Şırnak Koruyucular Derneği ve Gaziantep İtfaiyesi ekipleri, depremin 159. saatinde 17 yaşındaki Saadet Coşkun'u kurtardı.



                                                Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yürüten Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, depremin 160. saatinde 65 yaşlarında bir kadını kurtarmayı başardı.



                                                Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Özgür Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler, depremden 160 saat sonra 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ve 11 yaşındaki Lena Maradini'yi yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                                                Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde çöken binanın enkazında çalışma yürüten, Rize'den Çayeli Oyak Beton ve Rize gönüllü kurtarma ekibi, sarsıntıdan 160 saat sonra 9 yaşındaki Yiğit Şahan'ı kurtardı.



                                                    Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Miraç Sitesi'nin enkazında arama kurtarma çalışmaları yürüten Bitlis Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı görevlileri, depremden 160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                                                    İKİ KARDEŞ 161 SAAT SONRA KURTARILDI
                                                    Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Fatih Apartmanı enkazında Balıkesir'den bölgeye gelen Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekibi ile diğer kurtarma timlerinin çalışmaları neticesinde depremden yaklaşık 161 saat sonra 18 yaşındaki Remziye ve 7 yaşındaki kardeşi Beray Aydın, yıkıntıların arasından kurtarıldı.



                                                    Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın enkazında çalışma yürüten Kütahya'dan madenciler ve İstanbul itfaiyesi ekipleri, 12 yaşındaki Reem Khaled Nassani'yi depremden 161 saat sonra kurtardı.



                                                        Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı Hacı Alioğlu Apartmanı'nın enkazında görev yapan ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış'ı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                                                        Kahramanmaraş'ta Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 yaşındaki Cengiz Polat'ı ilk depremden 162 saat sonra kurtardı.



                                                        Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı enkazında çalışma yürüten Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri, sarsıntıdan 163 saat sonra 62 yaşındaki Nazife Yılmaz'ı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                                                            Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 163 saat sonra Mustafa isimli 7 yaşındaki çocuğu kurtarmayı başardı.

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                                                            Haberler Haberler Asrın felaketinde umut haberleri! 226. saatte mucizenin adı Cemile Kekeç! 74 yaşındaki Cemile Nine enkazdan sağ çıkarıldı
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